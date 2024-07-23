ABD, Suudi Arabistan'a 2,8 Milyar Dolarlık Askeri Satış Paketini Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Suudi Arabistan'a 2,8 Milyar Dolarlık Askeri Satış Paketini Onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a tahmini 2,8 milyar dolar tutarında yabancı askeri satış paketini onaylama kararı aldı. Suudi Arabistan'a yapılan bu satışın, ülkenin güvenliğini artırarak Körfez Bölgesi'ndeki istikrarı ve ekonomik ilerlemeyi destekleyeceği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulandı.

23.07.2024 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a tahmini 2,8 milyar dolar tutarında yabancı askeri satış paketini onaylama kararı aldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde yabancı silah satışlarına bakan Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansınca konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'a 2,8 milyar dolar tutarında askeri "sistem lojistiği ve sürdürme desteği" unsurlarını içeren satış paketinin onaylandığı ve gerekli sertifikanın Kongreye verildiği belirtildi.

Onaylanan bu satışın, Körfez Bölgesi'nde siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin gücünü oluşturan müttefik ülke Suudi Arabistan'ın güvenliğini artıracağı, bunun da ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, önerilen satışın, Suudi Arabistan'ın mevcut ve gelecekteki tehditleri caydırma yeteneğini artıracağına işaret edilerek, satışı onaylanan teçhizat ve desteğin bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği kaydedildi.

ABD'de Biden yönetimi, Şubat 2021'de, Yemen'deki şiddeti azaltmayı amaçlayan yeni politikaları gereği Suudi Arabistan'a yönelik askeri teçhizat ve silah satışlarında sınırlamalara gitme kararı almıştı.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan, Körfez, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Suudi Arabistan'a 2,8 Milyar Dolarlık Askeri Satış Paketini Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:43 Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi. Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifi, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda kabul edildi.
22:07 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü 3 kenti sağanak vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü
20:18 MHP’nin 154 kişilik listesi TBMM’yi karıştırdı Milletvekilleri arasında söz düellosu MHP'nin 154 kişilik listesi TBMM'yi karıştırdı! Milletvekilleri arasında söz düellosu
17:41 Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail’den “Okul“ planı Komşu ülkeye saldırı hazırlığı yapan İsrail'den "Okul" planı
14:43 Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik “PKK“ talimatı Terörün yuvalandığı komşu ülkede başbakandan kritik "PKK" talimatı
21:46 Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu Real Madrid, yıllık geliri 1 milyar euroyu aşan tarihteki ilk kulüp oldu
21:23 Canlı Anlatım Maçta goller yağmur gibi Canlı Anlatım! Maçta goller yağmur gibi
20:22 Yeniden Refah’lı belediye başkanı partisinden istifa etti Dikkat çeken “Eleştiri“ iddiası Yeniden Refah'lı belediye başkanı partisinden istifa etti! Dikkat çeken "Eleştiri" iddiası
18:55 Avrupa kadrosuna almamıştı Mourinho’dan sürpriz Samet Akaydin kararı Avrupa kadrosuna almamıştı! Mourinho'dan sürpriz Samet Akaydin kararı
18:16 Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli için mahkeme kararını verdi
18:02 ABD Gizli Servis Direktörü, Trump’a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti ABD Gizli Servis Direktörü, Trump'a yönelik suikast girişimi nedeniyle istifa etti
18:02 Galatasaray’a transfer olacak mı Trippier için resmi açıklama var Galatasaray'a transfer olacak mı? Trippier için resmi açıklama var
17:29 İspanya bu haberi konuşuyor Arda Güler, Real Madrid’den ayrılmak istiyor İspanya bu haberi konuşuyor! Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2024 23:09:51. #1.13#
SON DAKİKA: ABD, Suudi Arabistan'a 2,8 Milyar Dolarlık Askeri Satış Paketini Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement