ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Kongre'ye davet edecek

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ortak oturumda Kongre'ye hitap etmesi için Washington'a davet edeceğini açıkladı.
Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, CNBC kanalında yayınlanan "Squawk Box" programında Gazze gündemini değerlendirdi.
Johnson, "Başbakan Netanyahu'nun gelip burada Kongre ortak oturumuna hitap etmesini isterim. Bu davetiyeyi kesinlikle göndereceğiz." dedi.
Kongre'nin üst kanadı olan Senato'da Çoğunluk Lideri olan Demokrat Chuck Schumer'in de ortak oturum için onayının olması gerektiğini kaydeden Johnson, Schumer'in buna izin vermemesi halinde Netanyahu'nun sadece Temsilciler Meclisi'ne hitap edeceğini belirtti.
Johnson, Senato'nun da Washington'a kadar gelmesi durumunda Netanyahu'yu dinlemeye istekli olacağına inandığını ve ABD Kongresinin genel olarak İsrail'e desteğinin çok güçlü ve sarsılmaz olduğunu ifade etti.
Netanyahu, Senato'daki Cumhuriyetçilerin dünkü bir toplantısına video konferans yoluyla katılmış, ancak aynı talebi Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Schumer tarafından reddedilmişti.
Schumer, geçen hafta yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonraki süreci kötü yönettiğini vurgulayarak, "Bu kritik dönemeçte yeni seçimlerin, İsrail'in geleceğiyle ilgili sağlıklı ve açık bir karar verme süreci için tek yol olduğuna inanıyorum." demişti.
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