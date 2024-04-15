ABD Temsilciler Meclisi Lideri İsrail'in İran'a karşı misilleme yapmasını destekliyor - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi Lideri İsrail'in İran'a karşı misilleme yapmasını destekliyor

ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a karşı misilleme yapmasına ilişkin alınacak her türlü kararı desteklediklerini belirtti. Scalise, İran aleyhinde ve İsrail lehine kararlar getireceğini söyledi. Netanyahu ise İsrail'in kendini savunmak için gereken her şeyi yapacağını vurguladı.

15.04.2024 22:23
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ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a karşı misilleme yapmasına ilişkin alınacak her türlü kararı desteklediklerini belirtti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steve Scalise ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.

Scalise, görüşmede, İsrail'in İran'a karşı misilleme yapmasına ilişkin alınacak her türlü kararı destekleyeceklerini söyleyerek, ABD Kongresinde İran aleyhinde ve İsrail lehine bir dizi kararı getireceğini kaydetti.

Netanyahu da Scalise'e desteğinden ötürü teşekkür ederek, İsrail'in kendini savunmak için gereken her şeyi yapacağını aktardı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN, Netanyahu'nun İran'ın saldırısına karşı askeri müdahaleden kaçınması için İsrail'e baskı yapacaklarından korktuğu gerekçesiyle bazı yabancı liderlerin telefonlarını yanıtlamayı reddettiğini aktardı.

Kaynak: AA

İsrail, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Temsilciler Meclisi Lideri İsrail'in İran'a karşı misilleme yapmasını destekliyor - Son Dakika

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