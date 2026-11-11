ABD Temsilciler Meclisi, Hegseth azil girişimini 211 oyla engelledi - Son Dakika
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ABD Temsilciler Meclisi, Hegseth azil girişimini 211 oyla engelledi

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ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e yönelik azil önergesini 204'e karşı 211 oyla engelleyen kararı kabul etti. Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie'nin 8 maddelik önergesi böylece ilerleyemedi.

ABD Temsilciler Meclisi, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in görevden alınmasına yönelik azil girişimini engelledi.

Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Thomas Massie tarafından sunulan 8 maddelik azil önergesinin ilerlemesini engelleyen karar, Temsilciler Meclisinde 204'e karşı 211 oyla kabul edildi.

Hegseth'i eleştiren bazı Cumhuriyetçiler de Bakan'ın eylemlerinin azil için gerekli olan "ağır suçlar ve kabahatler" kapsamına girmediğini savundu.

Hegseth'e yönelik suçlamalar

Massie, Hegseth'i Kongreden izin almadan savaş yürütmek, sivillerin korunmasına yönelik önlemleri zayıflatmak ve yargısız infazlar gerçekleştirmekle suçlamıştı.

Hegseth'in görevden alınmasını ve gelecekte federal görev üstlenmesinin yasaklanmasını talep eden tasarıda, İran, Yemen, Venezuela ve Karayipler'deki ABD askeri operasyonlarına ilişkin suçlamalar yer alıyordu.

Tasarıda ayrıca Hegseth'in askeri denetim, sivil kayıplar ve ifade özgürlüğü konularındaki tutumuna ilişkin iddialara yer verilmişti.

Kaynak: AA
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