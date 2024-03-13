ABD Temsilciler Meclisi, "ulusal güvenlikle ilgili sorun oluşturduğu" iddiasıyla ülkede TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasa tasarısını kabul ederek Senato'ya gönderdi.
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, 352 "evet" oyuna karşı, 65 "hayır" oyu alan "Amerikalıları Yabancı Düşmanlarca Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası" başlıklı tasarı kabul edildi.
Tasarı, TikTok'un Çinli ana ortağı ByteDance şirketinin firmayı satmasını, aksi takdirde TikTok'un ilgili uygulama marketlerinden 5 ay süreyle veya tamamen yasaklanmasını öngörüyor.
Cumhuriyetçiler ve Demokratların ortak oylarıyla kabul edilen tasarıya destek verenler, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok aracılığıyla elde ettiği Amerikan vatandaşlarına ait bilgilerin Çin yönetimine iletildiğini savunuyor.
Tasarıya karşı çıkan Kongre üyeleri, TikTok'un veri toplayıp Çin'e ilettiği iddiasının ispata muhtaç olduğunu ve uygulamanın yasaklanmasının "ifade özgürlüğünü" kısıtlama anlamına gelebileceğini ileri sürüyor.
TikTok'un yönetimi ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve ABD'de diğer sosyal medya platformları gibi tamamen Amerikan yasalarına göre çalıştıklarını iddia ediyor.
Tasarının Temsilciler Meclisinde büyük çoğunlukla geçmesinin ardından, gözler tasarının gönderildiği Senatoya çevrilmiş durumda.
ABD Başkanı Joe Biden ise tasarıyı, masasına gelmesi durumunda, ulusal güvenlik hassasiyeti nedeniyle imzalayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Güncel › ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti - Son Dakika
Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeteryada gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Adli kontrolle serbest bırakılan 2 şüpheli, yapılan itiraz sonucu tutuklandı. Olay anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bursa'da bir otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuğa yardım etmek için evinin camından atlayan bir vatandaşın kahramanlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonucu yaralanan çocuk, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı bölgedeki esnaf, okul saatlerinde yaşanan yoğun trafiğin çözülmesi için önlemler alınmasını talep etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yağdonduran Tüneli'nin açılışıyla yıllık 253,1 milyon lira tasarruf sağlanacağını ve çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlanacağını belirtti.
Fuat Oktay, görüşmede, Ruiz ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Oktay, Küba'nın depremlerin ardından Türkiye'ye sağlık ekibi göndermesinden dolayı teşekkür etti. Görüşmelerinin Türkiye ve Küba ilişkilerine katkı sağlayacağını söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu, Bayrampaşa'da hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, istasyonun büyük ilgi gördüğünü ve gün içinde tüm ikinci el eşyaların tükendiğini belirtti. İyilik İstasyonu, ikinci el ve dönüştürülmüş ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu bir yer olacak. Ayrıca gelinlik-damatlık kiralama gibi hizmetler de verilecek. İstanbul Vakfı bursiyerlerinin hizmet vereceği istasyonda çocuk oyun alanı, dinlenme alanı ve kahve molası alanı da bulunacak. İstasyondan elde edilen gelir, İstanbul Vakfı projelerinde kullanılacak.
Bursa Büyükşehir ve İnegöl Belediyesi Fen İşleri bünyesinde çalışan asfalt işçileri, asfaltın serilmesi sırasında yaklaşık 200 dereceyi bulan sıcaklıkta hem oruç ibadetini yerine getirmenin hem de ekmek parası kazanmanın mücadelesini veriyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?