ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İyilik İstasyonu Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kurulan İstanbul Vakfı İyilik İstasyonu, Bayrampaşa'da hizmete açıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış programında yaptığı konuşmada, istasyonun büyük ilgi gördüğünü ve gün içinde tüm ikinci el eşyaların tükendiğini belirtti. İyilik İstasyonu, ikinci el ve dönüştürülmüş ürünlerin uygun fiyatlarla satışa sunulduğu bir yer olacak. Ayrıca gelinlik-damatlık kiralama gibi hizmetler de verilecek. İstanbul Vakfı bursiyerlerinin hizmet vereceği istasyonda çocuk oyun alanı, dinlenme alanı ve kahve molası alanı da bulunacak. İstasyondan elde edilen gelir, İstanbul Vakfı projelerinde kullanılacak.