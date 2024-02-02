ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, Trump hakkında dava açan başsavcıya belge talebinde bulundu

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NEW ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, Georgia eyaletinde "2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" suçlamasıyla eski Başkan Donald Trump hakkında dava açan Fulton County bölgesi Başsavcısı Fani Willis'e, soruşturma için belge sağlaması talebiyle resmi yazı gönderdi.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisindeki Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan, Willis'e "federal fonların kötüye kullanımı iddiaları" üzerine talepte bulundu.

ABD medyasına göre, Cumhuriyetçi Ohio milletvekili Jordan, Willis'ten, Fulton County Bölge Savcılığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın belirli birimlerinden alınan federal fonları nasıl kullandığı ile ilgili belgeleri 23 Şubat'a kadar komiteye sunması çağrısını iletti.

Jordan, resmi yazıda, federal fonların kötüye kullanımı hakkında, "Bu iddialar, ofisinize tahsis edilen federal hibe fonunun harcamalarını uygun şekilde denetleyip denetlemediğiniz ve ofisinizin federal fonları yasa dışı kullanımını gizlemek için harekete geçip geçmediğiniz konusunda ciddi endişelere yol açıyor." ifadelerini kullandı.

Başsavcı Willis'in, Trump'a yönelik eyaletteki "2020 seçimlerine müdahale" soruşturmasını yürüttüğü için Kongre'deki Cumhuriyetçilerin hedefinde olduğu belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, daha önce de Willis'in Trump hakkındaki soruşturma için işe aldığı bir savcı ile "uygun olmayan romantik ilişki içinde olduğu" yönündeki iddiaları da gündemine alarak, bu konuda ve Trump davasını kapsayan hususlarda belge talebinde bulunmuştu.

Başsavcı Willis de komite başkanı Jordan'ı, Trump'ın yargılanmasını engellemeye çalışmakla suçlayarak, söz konusu talebi "açık bir eyalet ceza soruşturmasına haksız ve yasa dışı bir müdahale" olarak nitelendirmişti.

Willis hakkındaki iddialar nedeniyle Trump da Georgia'daki davanın düşürülmesi gerektiğini savunmuştu.

Trump'a açılan Georgia'daki dava

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

Trump, hakkındaki dava nedeniyle başsavcı Willis'i "radikal sol bölge savcısı" sözleriyle eleştirmiş, "Willis, cadı avı için kampanya yürüttü ve kampanya yapmaya, para toplamaya devam ediyor. Bu cadı avı, sahtekar Joe Biden'ın Adalet Bakanlığı ile sıkı koordinasyon içinde." şeklinde ifadeler kullanmıştı.