ABD Temsilcisi: Kosova ve Sırbistan Anlaşmaları Uygulamaya Devam Etmeli

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ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar, Kosova ve Sırbistan'ın, Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğundaki diyalogda vardıkları anlaşmaları tam olarak uygulamaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile Escobar, Kosova Cumhurbaşkanlığındaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Osmani, Escobar ile Kosova'da nakit ödeme işlemlerinde kullanılmasına izin verilen tek para biriminin avro olmasını belirleyen Kosova Merkez Bankasının (BQK) yeni yönetmeliğini görüştüklerini belirtti.

Müttefiklerle işbirliğinin yararlı ve gerekli olduğunu kaydeden Osmani, "(BQK) yönetmeliğinin sürdürülebilir ve etkin şekilde uygulanması tam işbirliği ve müttefiklerimizin desteğiyle mümkündür. Müttefiklerimiz her zaman söylediğim gibi anayasanın uygulanmasından ve istikrarlı bir geçiş planından yanadır, bu nedenle yönetmelik meselesinin, Kosova'nın tüm vatandaşlarının çıkarına olacak ortak bir çözümle ilerleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Osmani, ABD'nin, Kosova ile Sırbistan arasında karşılıklı tanınmaya yol açacak diyaloğun sonuçlandırılması konusundaki kararlılığının ve rolünün esas olmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

ABD Batı Balkanlar Temsilcisi Escobar da ABD'nin BQK'nin kararının meşruluğuna karşı çıkmadığını ancak uygulama şekli ve kararın Sırp toplumu üzerindeki etkisi konusunda sorunları olduğunu söyledi.

Escobar, "Tarihi bir normalleşme anlaşmasına varmak için her iki tarafın da bunu uygulamaya tam olarak devam etmesi gerekiyor. Sırbistan'ın kendisinden bekleneni uygulamasını sağlamak için de çalışıyoruz. Dolayısıyla bu, anlaşmaları gerçeğe dönüştürmek için gereken zorlu kararları Kosova'nın tek başına almasına yönelik tek taraflı bir çaba değil." diye konuştu.

Kosova'nın kuzeyindeki Banjska köyünde 24 Eylül'de Sırp silahlı grup tarafından yaşanan saldırıya ilişkin Kosova Cumhurbaşkanı ile açık ve dürüst bir görüşme yaptıklarını dile getiren Escobar, Osmani'yi ABD ve Kosova arasındaki ilişkilerin ana garantörü olarak nitelendirdi.

Escobar, Kosova ziyareti kapsamında Kosova Başbakanı Albin Kurti, muhalefet partisi liderleri ve ülkedeki Sırp toplumunun siyasi temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

Kosova-Sırbistan diyalog süreci

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 27 Şubat 2023'te, AB'nin arabuluculuğunda Brüksel'de, ilişkilerin normalleşmesini sağlayacak anlaşma ve 18 Mart 2023'te Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde, anlaşmanın uygulanma eki üzerinde mutabakata varmıştı.

Mutabık kalınan anlaşma, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in imzalamayı reddetmesi nedeniyle kağıda dökülememişti.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.

Kosova'nın kuzeyinde son dönemde yaşanan gerginlikler sürecin tıkanmasına neden olmuştu.

BQK'nin ülkedeki nakit ödeme işlemlerinde kullanılabilecek tek para biriminin avro olduğunu düzenleyen yönetmeliğinin 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesiyle, ülkede Sırp dinarı kullanımı da "dolaylı" olarak yasaklanmış, iki ülke arasında yaşanan krizlere bir de "para birimi" meselesi eklenmişti.