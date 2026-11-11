ABD tüketici fiyatları ekimde beklentileri aştı, çekirdek enflasyon üçüncü ay yüksek kaldı

ABD tüketici fiyatları ekimde beklentileri aştı, çekirdek enflasyon üçüncü ay yüksek kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD'de ekim ayında tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı; çekirdek enflasyon üst üste üçüncü ayda da yüksek seviyesini korudu. Bu durum fiyat baskılarının genişlediğine dair endişeleri artırırken kısa vadeli Hazine tahvillerinin getirilerinde sert yükselişe neden oldu.
NEW YORK, 11 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir mağaza, 31 Ekim 2026.
ABD'de tüketici fiyatları, çekirdek enflasyonun üst üste üçüncü ayda da yüksek seviyede kalmasıyla ekim ayında beklentilerin üzerinde arttı. Fiyat baskılarının yaygınlaştığına ilişkin endişeleri artıran bu gelişme, kısa vadeli Hazine tahvillerinin getirilerinde de keskin yükselişe yol açtı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?