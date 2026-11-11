ABD tüketici fiyatları ekimde beklentileri aştı, çekirdek enflasyon üçüncü ay yüksek kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD tüketici fiyatları ekimde beklentileri aştı, çekirdek enflasyon üçüncü ay yüksek kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ABD'de ekim ayında tüketici fiyatları beklentilerin üzerinde arttı; çekirdek enflasyon üst üste üçüncü ayda da yüksek seviyesini korudu. Bu durum fiyat baskılarının genişlediğine dair endişeleri artırırken kısa vadeli Hazine tahvillerinin getirilerinde sert yükselişe neden oldu.

NEW YORK, 11 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir mağaza, 31 Ekim 2026.

ABD'de tüketici fiyatları, çekirdek enflasyonun üst üste üçüncü ayda da yüksek seviyede kalmasıyla ekim ayında beklentilerin üzerinde arttı. Fiyat baskılarının yaygınlaştığına ilişkin endişeleri artıran bu gelişme, kısa vadeli Hazine tahvillerinin getirilerinde de keskin yükselişe yol açtı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriEkonomiFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:24
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi
Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:20:05. #7.13#
SON DAKİKA: ABD tüketici fiyatları ekimde beklentileri aştı, çekirdek enflasyon üçüncü ay yüksek kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android