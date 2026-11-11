ABD tüketici fiyatları ekimde beklentileri aştı, çekirdek enflasyon üçüncü ay yüksek kaldı

NEW YORK, 11 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin New York kentindeki bir mağaza, 31 Ekim 2026.

ABD'de tüketici fiyatları, çekirdek enflasyonun üst üste üçüncü ayda da yüksek seviyede kalmasıyla ekim ayında beklentilerin üzerinde arttı. Fiyat baskılarının yaygınlaştığına ilişkin endişeleri artıran bu gelişme, kısa vadeli Hazine tahvillerinin getirilerinde de keskin yükselişe yol açtı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)