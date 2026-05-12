ABD Uçakları Avusturya Hava Sahasını İhlal Etti

ABD ordusuna ait iki uçağın izinsiz olarak hava sahasına girmesinin ardından Avusturya, 2 Eurofighter savaş uçağını havalandırdı.

Avusturya'da Kurier gazetesinin haberine göre, genellikle gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılan ve ABD ordusuna ait 2 PC-12 uçağı, 2 gün üst üste Avusturya hava sahasını ihlal etti.

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bauer, ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 PC-12 uçağının hava sahasından geçişi nedeniyle dün yerel saatle 12.31'de 2 Eurofighter savaş uçağının havalandırıldığını bildirdi.

Sözcü Bauer, İsviçre'nin "20 Minuten" gazetesine yaptığı açıklamada, "müdahale" etmelerinin ardından ABD uçaklarının Almanya'nın Münih kentine gittiğini aktardı.

Söz konusu uçakların, savaş uçağı olmadığını belirten Bauer, uçuşların amacını bilmediklerini, konunun diplomatik yollarla çözüleceğini ifade etti.