ABD, UCM Yargıçlarına Yaptırım Uyguladı

ABD yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bazı yargıç ve savcı yardımcılarını, "İsrail aleyhindeki tutumları" nedeniyle yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yazılı açıklama yaparak, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi 4 ismi yaptırım listesine eklediklerini belirtti.

Rubio, UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou'nun yanı sıra savcı yardımcıları Nazhat Shameem Khan ve Mame Mandiaye Niang'ı yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

ABD'li bakan, açıklamasında, "Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dahil bazı İsrailli yetkililerle ilgili tutuklama kararının ardından haziran ayında UCM Başsavcısı Kerim Han'ı yaptırım listesine almıştı.

Trump, radyo sunucusu Mark Levin'e verdiği son röportajda, Gazze'de on binlerce insanın ölümüne neden olan Netanyahu için, "İyi bir adam. Mücadele ediyor. O bir savaş kahramanı çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim." ifadelerini kullanmıştı.