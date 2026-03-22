ABD-Ukrayna Görüşmeleri: Esir Takası ve Güvenlik Garantileri

22.03.2026 23:55
ABD ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir araya geldiği görüşmeler sırasında esir takasının sürdürülmesi, güvenlik garantileri ve insani yardım konularının ele alındığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Savaşın sona erdirilmesi konusunda ABD ile istişarelerin devam ettiğini anımsatan Zelenskiy, ABD'de bulunan Ukrayna müzakere heyetinin bugün de görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Zelenskiy, ABD tarafıyla iki gün boyunca görüşmelerin yapıldığını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Belli ki şimdilik Amerikan tarafının dikkati öncelikle İran ve o bölgedeki duruma odaklanmış durumda ancak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu savaş sona ermeli."

Ukraynalı müzakerecilerin Kiev'e dönmesinden sonra ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi alacağını aktaran Zelenskiy, "(Esir) Takasların devam edebileceğine dair sinyaller var ve bu gerçekten iyi bir haber ve diplomasinin faydalı olduğunu gösterecek." ifadelerini kullandı.

"Görüşmelerde esir takası, güvenlik garantisi ve insani yardım konularına odaklandık"

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'de iki gün boyunca gerçekleştirdikleri toplantılar hakkında bilgi verdi.

Tarafların ABD'deki görüşmelerde esir takası, Ukrayna için güvenlik garantileri ve insani yardım konularını ele aldığını aktaran Umerov, şunları vurguladı:

"Görüşmelerde, özellikle vatandaşlarımızın değişimi (esir takası) ve onların geri getirilmesi olmak üzere güvenilir güvenlik garantileri ve insani yardım konularına odaklandık. Pozisyonların uyumlu hale getirilmesi ve çözülmemiş sorunların çemberinin daha da daraltılması konusunda ilerleme kaydettik."

Kaynak: AA

