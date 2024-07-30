ABD, Ukrayna'ya 1,7 Milyar Dolarlık Güvenlik Yardımı Açıkladı - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya 1,7 Milyar Dolarlık Güvenlik Yardımı Açıkladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yeni bir güvenlik yardımı paketini açıkladı. Yardım paketi, Ukrayna'nın kritik savunma ihtiyaçlarını karşılamak için hava savunma önleyicileri, roket sistemleri, mühimmat ve tanksavar silahları gibi temel yetenekleri içeriyor. Beyaz Saray da başkanlık yetkisi dahilinde 200 milyon dolarlık yardımı Ukrayna'ya gönderme kararı aldı. Bu yardımlar, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonundan sağlanan 62'nci ekipman dilimini oluşturuyor.

30.07.2024 00:03
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NEW ABD, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonundan ve Beyaz Saray'dan Ukrayna'ya yaklaşık 1,7 milyar dolarlık yeni bir güvenlik yardımı paketini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ek güvenlik yardımının Ukrayna'nın kritik savunma ihtiyaçlarını karşılayacağı belirtildi.

Açıklamada, yardım paketinde Ukrayna'ya hava savunma önleyicileri, roket sistemleri, topçular için mühimmat ve tanksavar silahları dahil olmak üzere temel yetenekler sağlandığı kaydedildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, USAI'nın 1,5 milyar dolarlık güvenlik yardımına ek olarak Beyaz Saray'ın da başkanlık yetkisi dahilinde 200 milyon dolar yardımı Ukrayna'ya gönderme kararı aldığını belirtti.

Bu yardımların USAI paketinden kullanılan 20'nci, Ağustos 2021'den bu yana Pentagon envanterinden sağlanan 62'nci ekipman dilimi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI), Pentagon öncülüğünde, Rusya'ya karşı Ukrayna ordusunun daha fazla eğitilmesi, teçhizatlandırılması ve danışmanlık yapılması amacıyla yaklaşık 50 ülkenin dahil olduğu bir fonlama programı olarak yürütülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'ya 1,7 Milyar Dolarlık Güvenlik Yardımı Açıkladı - Son Dakika

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