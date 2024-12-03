ABD, Ukrayna'ya 725 milyon dolar ek askeri yardım yapacak

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WASHİNGTON, 3 Aralık (Xinhua) -- ABD hükümeti, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 725 milyon ABD doları tutarında ek askeri yardımda bulunacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan basın açıklamasına göre, bu pakette yer alan silahlar arasında hava savunma sistemleri, tanksavar silahları, roket sistemi ve top mühimmatları yer alıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 26 Eylül'de Ukrayna'ya acil ihtiyaç duyulan silah ve teçhizattan oluşan önemli bir paket daha temin edeceklerini duyurmuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı da söz konusu duyuruya yönelik açıklamasında silahların daha önce olduğu gibi Başkanlık Yardım Yetkisi kapsamında Savunma Bakanlığı stoklarından sağlanacağını belirtti.

Yardımın yapılacağına dair haberler, savunma ve dışişleri bakanlıklarının pazartesi günkü resmi açıklamalarından önce bazı haber kaynaklarında anonim kaynaklara dayanarak yayımlanmıştı. Biden yönetiminin Ukrayna'dan savaşta kaybedilen insan gücünü telafi etmek için askere alma yaşını 25'ten 18'e indirmesini talep ettiği bildirilmişti.