ABD, Ukrayna'ya Rusya'daki bazı bölgeleri vurma izni verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD, Ukrayna'ya Rusya'daki bazı bölgeleri vurma izni verdi

Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya ABD tarafından sağlanan silahlarla yalnızca Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesi sınırına yakın Rus bölgelerini vurma izni verdi. Bu karar, Rusya'nın ilerleyişini ve Harkov bölgesindeki konumunu güçlendirmesinin ardından alındı.

31.05.2024 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KİEV, 31 Mayıs (Xinhua) -- Joe Biden yönetimi Ukrayna'ya, ABD tarafından sağlanan silahlarla Rusya'daki bazı bölgeleri vurma izni verdi.

Ukrayinska Pravda medya kuruluşunun Perşembe günü yabancı basına dayandırdığı habere göre Washington, Kiev'in ABD tarafından sağlanan silahları karşı ateş amacıyla ve yalnızca Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesi sınırına yakın Rus bölgelerinde kullanmasına izin verdi.

Habere göre bu karar, Rusya'nın ilerleyişini ve Harkov bölgesindeki konumunu güçlendirmesinin ardından, savaş alanında Ukrayna açısından "koşulların kötüleşmesi" nedeniyle alındı.

Haberde, ABD'nin Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırılar konusundaki politikasının değişmediği ve Ukrayna'ya Rusya'nın iç kısımlarına saldırmak için ABD silahlarını kullanma izni verilmediği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Savunma, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Ukrayna'ya Rusya'daki bazı bölgeleri vurma izni verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:20 7 ilimiz diken üstünde Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir 7 ilimiz diken üstünde! Bilim insanları endişeli, bu fay hattı kırılırsa 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir
10:00 Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,7 büyüdü
09:55 Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış Parçalayıp çöpe attığı cesedin sırtına karısının baş harfini kazımış
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
10:07 Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin’le tatile çıktı Dizisi sezon finali yapan Mert Yazıcıoğlu, Kerem Bürsin'le tatile çıktı
09:59 Ali Koç’tan Galatasaray’a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım Ali Koç'tan Galatasaray'a zeytin dalı: Sökülen armanın zararını karşılayacağım
09:16 Takımın yıldızları da listede Galatasaray’da yaprak dökümü başlıyor Takımın yıldızları da listede! Galatasaray'da yaprak dökümü başlıyor
09:15 Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı Dış ticaret açığı yüzde 30,5 azaldı
09:10 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump’ın bağış sitesi çöktü "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın bağış sitesi çöktü
08:57 BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak BOTAŞ açıkladı: Doğal gaza zam yapılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 11:05:52. #1.12#
SON DAKİKA: ABD, Ukrayna'ya Rusya'daki bazı bölgeleri vurma izni verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement