ABD, Ukrayna'ya Rusya'daki bazı bölgeleri vurma izni verdi

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KİEV, 31 Mayıs (Xinhua) -- Joe Biden yönetimi Ukrayna'ya, ABD tarafından sağlanan silahlarla Rusya'daki bazı bölgeleri vurma izni verdi.

Ukrayinska Pravda medya kuruluşunun Perşembe günü yabancı basına dayandırdığı habere göre Washington, Kiev'in ABD tarafından sağlanan silahları karşı ateş amacıyla ve yalnızca Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesi sınırına yakın Rus bölgelerinde kullanmasına izin verdi.

Habere göre bu karar, Rusya'nın ilerleyişini ve Harkov bölgesindeki konumunu güçlendirmesinin ardından, savaş alanında Ukrayna açısından "koşulların kötüleşmesi" nedeniyle alındı.

Haberde, ABD'nin Rusya'ya yönelik uzun menzilli saldırılar konusundaki politikasının değişmediği ve Ukrayna'ya Rusya'nın iç kısımlarına saldırmak için ABD silahlarını kullanma izni verilmediği belirtildi.