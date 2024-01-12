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ABD, Ukrayna'ya sağlanan askeri teçhizatın takibini eksik yapıyor - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya sağlanan askeri teçhizatın takibini eksik yapıyor

ABD Savunma Bakanlığı'nın denetim organı tarafından yayımlanan raporda, Ukrayna'ya sağlanan 1 milyar dolar değerindeki askeri teçhizatın takibinin eksik yapıldığı belirtildi. Raporda, yaklaşık 1,7 milyar dolarlık askeri teçhizatın değeri 1 milyar dolardan fazla olan bölümünün denetiminde 'ihmal' saptandığı ifade edildi. Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya temin edilen teçhizatın seri numaralarının envanterini tutmadığı ve izleme konusundaki eksikliklerin devam etmesi durumunda teçhizatın tam denetiminin imkansız olduğu vurgulandı. Pentagon Sözcüsü ise Ukrayna'dan yasa dışı yollarla teçhizatın kaçırıldığına dair güvenilir bir kanıt olmadığını savundu.

ABD, Ukrayna\'ya sağlanan askeri teçhizatın takibini eksik yapıyor
12.01.2024 - 10:57,
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ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) denetim organınca yayımlanan raporda yetkililerin, Ukrayna'ya sağlanan, değeri 1 milyar dolardan fazla askeri teçhizatın takibini eksik yaptığı bildirildi.

Savunma Bakanlığı Denetim Ofisince hazırlanan raporda Ukrayna'ya temin edilen ve kötüye kullanım ya da hırsızlığa karşı korunması gereken askeri teçhizatın denetiminin eksik yapıldığı belirtildi.

Raporda yaklaşık 1,7 milyar dolarlık askeri teçhizatın değeri 1 milyar dolardan fazla olan bölümünün kullanımına ilişkin denetimde "ihmal" saptandığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığının Ukrayna'ya temin edilen teçhizatın seri numaralarının envanterini gerektiği gibi tutmadığı vurgulanan raporda, izleme konusundaki eksikliğin nedenleri arasında sınırlı personel, savaş bölgesinde son kullanım izleme prosedürlerinin Aralık 2022'ye kadar yürürlüğe konulmamış olması, Ukrayna'daki gözlemcilerin hareketlerine getirilen kısıtlamalar ve envanter üzerindeki iç kontrol eksikliği gösterildi.

Bu eksikliklerin sürmesi durumunda teçhizatın tam denetiminin imkansız olduğuna işaret edildi.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ABD tarafından sağlanan gelişmiş konvansiyonel silahların Ukrayna'dan yasa dışı yollarla kaçırıldığına dair güvenilir bir kanıt bulunmadığını savundu.

Ryder, Rusya'nın aksi yönde dezenformasyon yaptığını öne sürerek, "Gerçek şu ki Ukraynalıların bunları (teçhizatı), savaş alanında kullandıklarını gözlemledik. Onları etkili şekilde kullandıklarını görüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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