ABD, Ukrayna'ya Savunma Yardımını Yeniden Başlattı

KİEV, 12 Temmuz (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhiy Tykhyi, daha önce askıya alındığı bildirilen ABD'nin Ukrayna'ya yönelik savunma yardımının yeniden başladığını duyurdu.

Tykhyi cuma günü Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla savunma desteği devam ediyor. Ukrayna'ya yönelik bu desteğin sürmesi ve potansiyel olarak güçlendirilmesi yönünde net sinyaller veren ABD'ye minnettarız" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli medya kuruluşu Politico bu ayın başlarında Washington yönetiminin stok yetersizliği nedeniyle Ukrayna'ya bazı hava savunma füzeleri ile diğer hassas mühimmatların sevkiyatını durdurduğunu bildirmişti. Bunun üzerine Ukrayna Savunma Bakanlığı, bu iddiaları netleştirmek için ABD ile görüşme talep etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kiev'e "bir miktar daha silah" gönderileceğini ve bunların bazı "savunma amaçlı" silahları da kapsayacağını söyledi.