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ABD'de Ulusal Silah Birliği Başkanı Wayne LaPierre, rüşvet davası nedeniyle istifa etti - Son Dakika
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ABD'de Ulusal Silah Birliği Başkanı Wayne LaPierre, rüşvet davası nedeniyle istifa etti

Ulusal Silah Birliği Başkanı Wayne LaPierre, hakkında açılan rüşvet davası öncesinde sağlık gerekçesiyle istifa etti. LaPierre, mücadelesini sürdüreceğini belirtti ve silah edinme hakkını savunmaktan vazgeçmeyeceğini ifade etti. 74 yaşındaki LaPierre, milyonlarca dolar rüşvet aldığı suçlamasıyla dava ediliyor. Davanın duruşması 8 Ocak'ta yapılacak.

ABD\'de Ulusal Silah Birliği Başkanı Wayne LaPierre, rüşvet davası nedeniyle istifa etti
06.01.2024 - 19:13,
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NEW ABD'de bireysel silahlanma hakkını savunan Ulusal Silah Birliği (NRA) Başkanı Wayne LaPierre, hakkında açılan rüşvet davası nedeniyle duruşma öncesinde istifa etti.

Ulusal Silah Birliğinden yapılan açıklamada, LaPierre'nin sağlık gerekçesiyle görevi bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, LaPierre'nin, hakkında açılan rüşvet davasına karşı mücadelesini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LaPierre, "Başardığımız her şeyden gurur duyarak Ulusal Silah Birliğinden istifa ettiğimi duyuruyorum. Herkesin silah edinme hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim." ifadesini kullandı.

1991'den beri NRA'nın başkanlığını yürüten 74 yaşındaki LaPierre, özel jetle seyahatler, yat gezileri, Afrika safarileri ve benzeri faaliyetlerde "milyonlarca dolar rüşvet almakla" suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı.

Davanın duruşması 8 Ocak'ta yapılacak.

Ülkedeki silahlı şiddetten dolayı video oyunlarını, medyayı ve siyasetçileri sorumlu tutan LaPierre, "Silahlı kötü bir adamı durduran tek şey, silahlı iyi bir adamdır." ifadesiyle silahlanma hakkını savunmuştu.

Kaynak: AA
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