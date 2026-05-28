ABD, Umman'dan Hürmüz Boğazı'nda Ücret Almama Garantisi Aldı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret almaya yönelik herhangi bir planın içinde olmayacağını söyledi.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde gündemi değerlendiren ABD Hazine Bakanı Bessent, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bessent, Umman'ın İran'la Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ilişkin yapılacak yeni düzenlemenin bir parçası olmayacağını kendilerine garanti ettiğini aktardı.

ABD'li Bakan, bu konuda Umman'ın ABD Büyükelçisi Talal bin Süleyman Al Rahmi ile bugün görüştüğünü ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin bu tür bir düzenlemenin parçası olmayacakları konusunda kendisine teminat verildiğini ifade etti.

Bessent, "Bu sabah Umman Büyükelçisi'yle görüştüm ve bana boğazda geçiş ücreti alınmasına yönelik herhangi bir plan olmadığını garanti etti. Kendisinin de söylediği gibi, ülkelerimiz 200 yıldır iyi ilişkiler içindedir ve bunun 200 yıl daha sürmesini istiyor." diye konuştu.

Bessent, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasının şart olduğunu ve İran'ın ya da bir başka ülkenin boğazı kapatmaya hakkı olmadığını vurguladı.

Söz konusu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Umman da diğer herkes gibi davranacak, yoksa onları havaya uçurmak zorunda kalacağız." şeklindeki açıklamasından bir gün sonra geldi.

Umman, daha önce ABD ile İran arasında önemli bir arabulucu rolünü üstlenmişti.

ABD medyasına yansıyan bazı haberlerde Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için bir geçiş ücreti sistemi kurmak üzere İran ile işbirliği yaptığı öne sürülmüştü.