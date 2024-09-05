ABD Üniversiteleri Filistin Destek Gösterilerine Karşı Sıkı Tedbirler Alıyor

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ABD'nin Columbia Üniversitesinde nisan ayı ortalarında başlayarak dünya genelindeki birçok üniversiteye yayılan Filistin'e destek gösterilerinin ardından üniversiteler yeni eğitim-öğretim yılı için daha sıkı tedbirler almaya başladı.

ABD'de üniversitelerinin, İsrail'in Gazze'deki işgalini destekleyen şirketlere finansal destek vermesini protesto eden binlerce öğrencinin, nisan ayı ortalarından mezuniyet gününe kadar polis müdahalelerine rağmen okul bahçelerinde çadırlar kurarak gösteriler yapması, yeni eğitim öğretim döneminde üniversite yönetimlerinin gündemine geldi.

AA muhabiri, binlerce öğrencinin gözaltına alınmasına neden olan Filistin'e destek gösterilerinin tekrarlanmasını engellemek isteyen birçok kolej ve üniversite yönetiminin, kampüste toplanma ve protesto haklarına ilişkin aldıkları tedbirleri derledi.

Columbia Üniversitesi

ABD'deki üniversitelerde Gazze'ye destek gösterilerinin başlangıç noktası olan Columbia Üniversitesi'nin kampüsündeki protesto kamplarının kurulduğu çimlerin etrafı tel örgüyle çevrildi.

Üniversite yönetiminin temmuz ayında öğrencilere gönderdiği e-postada, kampüs içi faaliyetlere erişim kısıtlamaları getiren "renk kodlu kampüs sistemi" uygulamayı planladığını duyurdu.

Ayrıca, üniversite yönetiminin, ağustos başında kampüsteki 290 güvenlik personeline ek olarak gözaltına alma yetkisi de bulunan "barış yetkilileri" getirmeye çalıştığı iddia edildi.

Virginia Üniversitesi

Virginia Üniversitesi yönetimi, aldığı yeni kararlar kapsamında, saat 02.00 ile 06.00 arasında hiçbir açık hava etkinliğine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Okul etkinliklerinde kullanılmayan hiçbir çadırın 18 saatten fazla okul bahçesinde kalamayacağını bildiren üniversite yönetimi, gece yarısından saat 06.00'a kadar kampüs içerisinde uyumanın yasaklandığını bildirdi.

Üniversite içerisinde maske takan kişilerin, üniversite görevlisi tarafından talep edilmesi halinde kimlik bilgilerini ibraz etmesi gerektiği de aktarıldı.

Pensilvanya Üniversitesi

Pensilvanya Üniversitesi yönetimi, "öğrenci ve personelin güvenliğinin sağlanması amacıyla" üniversite sınırları içerisinde kamp kurulmasının ve gece gösterilerinin yasaklandığını açıklayarak ofis, müze, kütüphane gibi üniversiteye ait tesislerde gösteri yapılmasına izin verilmediğini de belirtti.

Kampüste düzenlenmesi planlanan etkinliklerin en az 48 saat önceden bildirilmesi gerektiğini açıklayan üniversite yönetimi, megafon gibi yüksek sesli cihazların derslerin devam ettiği hafta içinde yalnızca saat 17.00-22.00 arasında kullanılabileceğini bildirdi.

Üniversite yönetimi, afiş, tabela ve pankartların asıldıktan en geç 2 hafta sonra kaldırılması gerektiğini duyurarak, sprey tebeşir de dahil olmak üzere suda çözünmeyen, yarı kalıcı ve kalıcı maddelerin üniversitede kullanılmasına izin verilmeyeceğini de aktardı.

Case Western Reserve Üniversitesi

Case Western Reserve Üniversitesi, 20 kişiden kalabalık ve iki saati aşacak gösteriler için okul yönetiminden yazılı izin alınması gerektiğini ifade etti.

Gösterilerin saat 08.00 ile 20.00 arasında yapılması şartı sunan üniversite yönetimi, gösterilerde havai fişek gibi patlayıcılar kullanılması, çadır kurulması, binalara görüntü ve video yansıtılmasına izin verilmediğini vurguladı.

Amerikan Üniversite Profesörleri Birliği, alınan tedbirleri kınadı

Öte yandan, Amerikan Üniversite Profesörleri Birliği (AAUP), diğer üniversitelerin barışçıl protestolara yönelik sıkı yönetim politikalarını kınadı.

Alınan tedbirlerin, ifade özgürlüğünü baltaladığını, öğrencilerin ve akademisyenlerin protesto ve gösterilere katılma cesaretini kırdığını belirten AAUP, bu kararların çoğunun fakülte üyelerinin görüşleri alınmadan, üniversite yönetimleri tarafından tek taraflı dayatıldığını vurguladı.