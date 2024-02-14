ABD Üssüne Roketli Saldırıya Karşılık Verildi - Son Dakika
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ABD Üssüne Roketli Saldırıya Karşılık Verildi

ABD Üssüne Roketli Saldırıya Karşılık Verildi

Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli grupların ABD üssüne roketli saldırısına ABD güçlerince karşılık verildi. İran destekli terörist gruplar, Ömer Petrol Sahası'ndaki üsse 3 roket saldırısı düzenledi. ABD güçleri ise saldırıya karadan karaya atış yapan silahlarla karşılık verdi. Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri sık sık saldırıya uğruyor.

14.02.2024 00:49  Güncelleme: 00:50
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TEL Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli grupların ABD üssüne roketli saldırısına ABD güçlerince karşılık verildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Meyadin ilçesinde konuşlu İran destekli terörist gruplar, PKK/ YPG işgalindeki bölgede ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası'ndaki üsse en az 3 roket saldırısı düzenledi.

ABD güçleri ise saldırıya, yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki İran destekli grupların mevzilerine karadan karaya atış yapan silahlarla karşılık verdi.

ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçları (İHA) ile hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA

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