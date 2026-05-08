ABD Vatandaşı İspanya'da Sığınma Başvurusunda Bulundu

08.05.2026 10:45
NATO harcamalarına karşı çıkan ABD vatandaşı, İspanya'da sığınma talep etti. Gerginlik devam ediyor.

Bir ABD vatandaşı, NATO savunma harcamalarının artırılmasını reddettiği ve İran'a karşı saldırılarda askeri üslerinin kullanıma izin vermediği için ABD yönetimi ile gerginlik yaşayan İspanya'ya sığınma başvurusu yaptı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, Mayorka kentinde bulunan 34 yaşındaki erkek bir ABD vatandaşı ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına katılmadığı ve korktuğu gerekçesiyle jandarma ofisine giderek sığınma hakkı talebinde bulundu.

Gerekli belgeleri alan jandarma birimlerinin, konuyla ilgili yetkili makam olmasından dolayı başvuruyu İspanya Ulusal Polis Merkezine gönderdiği aktarıldı.

Yasa gereği, sığınma başvurusu yetkili makam tarafından değerlendirilecek ABD vatandaşının İspanya'da sığınma statüsü kapsamında yeterli hakka sahip olup olmadığına, İçişleri Bakanlığı karar verecek.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Trump'ın NATO ülkelerinden savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine kadar çıkartması talebini reddetmişti.

Sanchez hükümeti ayrıca, ülkenin güneyindeki iki askeri üssünü İran'a yönelik saldırılarda ABD'nin kullanımına kapatmıştı.

Trump ise Orta Doğu'daki askeri operasyonlarda Washington ile iş birliği yapmayı reddetmesi üzerine İspanya ile "tüm ticari ilişkileri kesme" tehdidinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 11:06:46.
