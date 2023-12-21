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ABD ve Çin arasında askeri diyaloğun yeniden başlaması - Son Dakika
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ABD ve Çin arasında askeri diyaloğun yeniden başlaması

ABD ile Çin arasında, Pelosi'nin Tayvan ziyareti nedeniyle askeri diyaloğun kesilmesinin ardından ilk üst düzey görüşme gerçekleşti. Genelkurmay Başkanı Brown, Çinli mevkidaşı ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede taraflar, rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesi ve açık iletişimin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

ABD ve Çin arasında askeri diyaloğun yeniden başlaması
21.12.2023 - 18:33,
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ABD ile Çin arasında, eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti nedeniyle askeri diyaloğun kesilmesinin ardından ilk üst düzey görüşme gerçekleşti.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Charles Quinton Brown Jr, Çinli mevkidaşı Liu Cınli ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşme, Pelosi'nin ziyaretinin ardından askeri diyaloğun kesildiği Ağustos 2022'den bu yana iki ülke orduları arasında ilk üst düzey temas oldu.

Görüşmede taraflar, "iki ülke arasındaki rekabetin sorumlu şekilde yönetilmesi, hesap hatalarından kaçınılması ve açık, doğrudan iletişimin sürdürülmesinin" önemini vurguladı.

Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yaptığı ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmiş, Pekin yönetimi savunma alanında, Çin ile ABD arasındaki Savunma Politikası Eşgüdüm Görüşmeleri ve Askeri Deniz İstişare Anlaşması Görüşmeleri ve Cephe Komutanları Görüşmeleri'nin iptal edildiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 15 Kasım'da San Francisco'da Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nin marjında yaptıkları yüz yüze görüşmede, askeri iletişimin yeninden kurulmasını kararlaştırmıştı.

Kaynak: AA
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