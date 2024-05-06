ABD Kongre Üyesi Al Green, Houston'da düzenlenen enerji işbirliği forumunda konuştu - Son Dakika
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ABD Kongre Üyesi Al Green, Houston'da düzenlenen enerji işbirliği forumunda konuştu

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen 10. Çin-ABD Enerji İşletmeleri İşbirliği Forumu'nda konuşan ABD Kongre Üyesi Al Green, hem geleneksel hem de yeni enerji alanlarında zorlukların söz konusu olduğu bir dönemde geleceğe dönük işbirliğini geliştirmek üzere Pazar günü düzenlenen foruma çok sayıda Çinli ve ABD'li girişimci katıldığını belirtti.

06.05.2024 17:15
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HOUSTON, 6 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston kentinde düzenlenen 10. Çin-ABD Enerji İşletmeleri İşbirliği Forumu'nda konuşan ABD Kongre Üyesi Al Green, 5 Mayıs 2024.

Hem geleneksel hem de yeni enerji alanlarında zorlukların söz konusu olduğu bir dönemde geleceğe dönük işbirliğini geliştirmek üzere Pazar günü düzenlenen foruma çok sayıda Çinli ve ABD'li girişimci katıldı. (Fotoğraf: Chengyue Lao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Houston, Teksas, Çin, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Kongre Üyesi Al Green, Houston'da düzenlenen enerji işbirliği forumunda konuştu - Son Dakika

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