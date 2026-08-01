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ABD ve Çin İş Birliği Toplantısı

ABD ve Çin İş Birliği Toplantısı
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Çinli ve ABD'li şirket temsilcileri, işbirliği ve iletişim için Washington'da bir araya geldi.

WASHINGTON, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi başkanlığındaki Çinli girişimcilerden oluşan bir heyet, ABD'nin başkenti Washington'da ABD-Çin İş Konseyi ve üye şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Çeşitli sektörlerden Çinli ve ABD'li şirket temsilcilerinin katıldığı cuma günkü etkinlikte taraflar, aktif iletişim ve görüş alışverişinde bulundu.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkanı Ren Hongbin, iki ülke liderlerinin Beijing'deki görüşmesinde vardıkları önemli mutabakatın, iki ülke şirketleri arasındaki tatbiki işbirliği için stratejik bir yol haritası sunduğunu belirtti.

ABD-Çin İş Konseyi'nin, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin ABD'deki önemli muhatap kuruluşlarından biri olduğunu belirten Ren, iki tarafın hem tarihsel dostlar hem de günümüzün ortakları olduğunu söyledi.

Ren, ABD-Çin İş Konseyi'nin Çin-ABD ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi, halklar arası etkileşimin güçlendirilmesi ve karşılıklı anlayışın artırılmasında etkin rol oynadığını ve önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Ren, Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin ABD-Çin İş Konseyi ile birlikte hükümet ve iş dünyası diyaloğu ile ekonomik ve ticari temaslar için daha fazla yüksek nitelikli platform oluşturmaya, elverişli bir yatırım ortamının geliştirilmesine katkı sağlamaya ve çok taraflı alanlardaki işbirliğini derinleştirmeye hazır olduğunu söyledi. Ren, Konseyin Çin-ABD dostluğunu güçlendirmeye, karşılıklı faydaya dayalı Çin-ABD işbirliğini teşvik etmeye ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarlı ve kesintisiz işleyişini savunmaya devam ederek iki ülke iş dünyaları arasındaki işbirliğini ortaklaşa geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD'li iş dünyası temsilcileri ise Amerikan iş dünyasının her zaman ABD-Çin ilişkileri ve işbirliğini destekleyen güçlü bir ses olduğunu vurguladı.

Temsilciler, bu yılın APEC "Çin Yılı" olması nedeniyle iki tarafın işbirliğini daha da derinleştirmesi için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'nın ABD ve Çin iş dünyaları arasındaki tatbiki işbirliği için önemli bir platform işlevi gördüğünü belirten temsilciler, fuarın iki ülke arasındaki sanayi ve tedarik zinciri işbirliğinin derinleşmesine katkı sağladığını ve küresel sanayi ile tedarik zincirlerinin istikrarının korunmasına yardımcı olduğunu kaydetti.

ABD'li şirketler ayrıca yapıcı ve pragmatik bir yaklaşımla bu sürece katılmaya ve ikili işbirliğinde aktif rol almaya istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Washington, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Çin İş Birliği Toplantısı - Son Dakika

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