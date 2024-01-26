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ABD ve Güney Kore, artan siber tehditlere karşı ortak tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika
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ABD ve Güney Kore, artan siber tehditlere karşı ortak tatbikat gerçekleştirdi

ABD ve Güney Kore, artan siber tehditlere karşı ilk kez ortak siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 15-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatta her iki ülkenin yetkilileri, hackleme girişimleri ve siber güvenlik mücadele rehberi konularına odaklandı. ABD ve Güney Kore, uzun süredir Kuzey Kore'nin siber hırsızlık girişimleri konusunda endişelerini dile getirmekteydi.

ABD ve Güney Kore, artan siber tehditlere karşı ortak tatbikat gerçekleştirdi
26.01.2024 - 12:59,
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ABD ve Güney Kore, artan siber tehditlere karşı ilk kez ortak siber güvenlik tatbikatı gerçekleştirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, 15-26 Ocak'ta Güney Kore Siber Operasyon Komutanlığında ortak tatbikat yaptığını açıkladı.

Tatbikat kapsamında her ülkeden yetkililer, hackleme girişimleri ve siber güvenlik mücadele rehberi konularına odaklandı.

Açıklamada, Güney Kore ve ABD'nin uzun süredir Kuzey Kore'nin "siber hırsızlık" girişimleri konusunda endişelerini dile getirdiğine işaret edildi.

Kaynak: AA
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