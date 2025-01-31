ABD ve Güney Kore'den Güçlü İttifak Vurgusu

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Güney Kore Savunma Bakan Vekili Kim Seon-ho, yaptıkları telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki işbirliğini değerlendirdi.

Yonhap'ın haberine göre, Hegseth ve Kim, görüşmede bölgenin barış ve istikrarının "temel taşı" olan ABD-Güney Kore işbirliğinin derinleştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

Kuzey Kore'nin gelişen nükleer ve füze teknolojilerine dikkati çeken ikili, bu tür tehditlere karşı etkili şekilde caydırıcı olmak ve karşılık vermek için ittifakı sürdürmenin her zamankinden daha önemli olduğunu belirtti.

İki bakan, bu amaçla Güney Kore-ABD ittifakı temelinde Japonya'nın da dahil olduğu üçlü güvenlik işbirliğini sürdürme ve ilerletme konusunda mutabık kaldı.

Hegseth, ABD'nin Güney Kore'yi savunma konusundaki kararlılığını hatırlatarak, ikili ilişkileri güçlendirmek için Seul hükümeti ile işbirliği içinde çalışacağını kaydetti.