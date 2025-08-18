ABD ve Güney Kore'den UFS Tatbikatı - Son Dakika
ABD ve Güney Kore'den UFS Tatbikatı

18.08.2025 09:52
ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore tehditlerine karşı Ulchi Özgürlük Kalkanı tatbikatını başlattı.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlayan yıllık Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS) tatbikatını başlattı.

Yonhap ajansının haberine göre, ABD ve Güney Kore arasında 28 Ağustos'a kadar sürecek olan 11 günlük UFS tatbikatı başladı.

ABD ve Güney Kore'nin her yıl düzenlediği ortak tatbikat, Kuzey Kore'nin tehditlerine karşı iki ülkenin ortak savunma hazırlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

"Gerçekçi" tehdit senaryolarına dayalı eğitimleri içeren tatbikata, bu yıl yaklaşık 18 bin Güney Kore askeri katılıyor.

UFS tatbikatı kapsamında eşzamanlı olarak 580 bin sivilin katılımıyla dört gün sürecek sivil savunma tatbikatının yanı sıra insansız hava araçları ve siber saldırılara karşı hazırlık yapılması planlanıyor.

Ayrıca düzenlenmesi planlanan yaklaşık 40 arazi eğitim tatbikatının yarısı, Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki ilişkileri yumuşatma çabaları kapsamında eylül ayına ertelendi.

Kuzey Kore, uzun süredir bu tür ortak tatbikatları kendine yönelik "işgal provası" olarak nitelendirirken, ABD ve Güney Kore ise söz konusu tatbikatların savunma amaçlı olduğunun altını çiziyor.

Kuzey Kore Savunma Bakanı No Kwang-chol, UFS tatbikatına yönelik 11 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ile çatışma niyetlerini açıkça ortaya koyan provokatif eylemlerinden dolayı ABD ve Güney'i şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

