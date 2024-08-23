ABD ve Hindistan Savunma Malzemeleri Tedarikinde Anlaşmaya Vardı

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ABD ve Hindistan, savunmayla ilgili malzeme ve malların tedarikinde birbirlerine öncelik vermek üzere tasarlanmış bir düzenleme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği, Hindistan ile bağlayıcı olmayan bir Tedarik Güvenliği Düzenlemesi (SOSA) yapıldığını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, SOSA kapsamında iki ülkenin ulusal savunmayı destekleyen mal ve hizmetlere karşılıklı öncelik sağlamayı kabul ettiği belirtildi.

Düzenlemenin, "iki ülkenin de ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedarik zincirinde beklenmedik aksaklıkları gidermek için ihtiyaç duydukları endüstriyel kaynakları birbirlerinden temin etmelerini sağlayacağı" ifade edildi.