ABD ve İngiliz Deniz Kuvvetleri, Yemen'in Hudeyde Limanı'na Hava Saldırısı Düzenledi

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SANA, 17 Mart (Xinhua) -- ABD ve İngiliz deniz kuvvetleri Pazar günü gece yarısından kısa bir süre sonra Yemen'in liman kenti Hudeyde'ye dört hava saldırısı düzenledi.

Husilerin kontrolündeki Al-Masirah TV'nin haberine göre, saldırılar kentin güneyindeki Durayhimi bölgesini hedef alırken, can kaybı ya da hasara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

Husiler, Gazze'ye yönelik İsrail saldırılarına misilleme yapmak amacıyla Kasım ayından bu yana Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde ticari gemilere saldırılar düzenliyor.

Buna karşılık, ABD ve İngiltere de Ocak ayının ortasından itibaren Yemen'deki Husi hedeflerine hava ve füze saldırıları düzenliyor. Ancak bu saldırılar grubu caydırmak ya da kabiliyetlerini azaltmaktan ziyade Husi güçlerinin gerilimi daha da tırmandırmasına neden oluyor.