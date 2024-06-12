ABD ve İngiliz Koalisyonu Yemen'in Hudeyde Limanına Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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ABD ve İngiliz Koalisyonu Yemen'in Hudeyde Limanına Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'de Husiler tarafından yönetilen El-Mesire TV'nin bildirdiğine göre, ABD ve İngiliz koalisyonu Yemen'in Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'ye üç hava saldırısı düzenledi. Saldırıda kıyı kentinin kuzeybatısında bulunan Es-Salif bölgesindeki hedefler vuruldu. Bölge sakinleri, saldırının Husi mevzilerini hedef aldığını belirtti. Koalisyondan henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

12.06.2024 12:18
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SANA, 12 Haziran (Xinhua) -- Yemen'de Husiler tarafından yönetilen El-Mesire TV'nin bildirdiğine göre, ABD ve İngiliz koalisyonu Yemen'in Kızıldeniz liman kenti Hudeyde'ye üç hava saldırısı düzenledi.

El-Mesire TV, Salı günü gerçekleşen hava saldırılarında kıyı kentinin kuzeybatısında bulunan Es-Salif bölgesindeki hedeflerin vurulduğunu belirtirken saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntıya yer vermedi.

Bölge sakinleri sosyal medya platformlarında, hava saldırılarının ilçedeki Husi mevzilerini hedef aldığını söyledi.

Koalisyondan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde de dahil olmak üzere Yemen'in kuzeyinin büyük bölümünü kontrol eden Husi grubu, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu göstermek amacıyla geçen yıl Kasım ayında Kızıldeniz'den geçen İsrail bağlantılı gemileri, gemi savar balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya başladı.

Kızıldeniz'de konuşlu ABD-İngiliz deniz koalisyonu Ocak ayından bu yana Yemen'deki Husi hedeflerine hava ve füze saldırıları düzenleyerek örgütü caydırmaya çalışsa da bu yaklaşım Husi saldırılarının ABD ve İngiliz ticari ve donanma gemilerini de kapsayacak şekilde genişlemesine neden oldu.

Kaynak: Xinhua

Yemen, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve İngiliz Koalisyonu Yemen'in Hudeyde Limanına Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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