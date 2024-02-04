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- ABD ve İngiltere'den Yemen'deki 36 Husi noktasına saldırı

SANA - ABD ve İngiltere tarafından Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik gece saatlerinde düzenlenen operasyonda 36 Husi noktası vuruldu.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki İran destekli Husiler'e yönelik saldırıları sürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, gece saatlerinde Yemen'de 13 bölgede 36 noktaya saldırı düzenlendiği aktarıldı. Saldırılarda Kızıldeniz gemilerine saldırmak için kullanılan gömülü silah depoları, füze sistemleri, fırlatma rampaları ve diğer teçhizatlarının vurulduğu belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin son saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu eylem Husilere, uluslararası deniz taşımacılığı ve donanma gemilerine yönelik yasadışı saldırılarına son vermemeleri halinde sonuçlarına katlanmaya devam edecekleri yönünde açık bir mesajdır" dedi. Austin, "Dünyanın en kritik su yollarından birinde ticaretin serbest akışını ve yaşamı savunmakta tereddüt etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin 48 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı

Husiler tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de toplam 48 hava saldırısı düzenlediğini, bunlardan 13'ünün başkent Sana'ya yapıldığı duyuruldu.

BMGK yarın acil olarak toplanıyor

Rusya'nın ABD'nin Suriye ve Irak'a yönelik saldırılarının ardından Rusya'dan dün "BMGK'nın 'acil' toplanmasını talep ettik" açıklaması gelmişti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin saldırıları görüşmek üzere yarın acil toplantı kararı aldı.