ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırıda 5 sivil yaralandı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in kuzeyindeki Rime şehrine düzenlediği saldırıda biri ağır 5 Yemenlinin yaralandığını açıkladı.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberine göre, ABD ve İngiltere Yemen'in kuzeyine saldırı düzenledi.

Haberde, "ABD-İngiltere'nin düzenlediği iki saldırıda Rime Valiliği Radyosu ile bir kamu binasının hedef alındığı biri ağır 5 sivilin yaralandığı kaydedildi.

ABD ve İngiltere'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.