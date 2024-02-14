Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde'ye saldırdığını duyurdu - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde'ye saldırdığını duyurdu

Yemen\'deki Husiler, ABD ve İngiltere\'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde\'ye saldırdığını duyurdu

İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetine 4 saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıların detayları ve can kaybı hakkında henüz bilgi verilmedi.

14.02.2024 16:30  Güncelleme: 16:48
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngilliz savaş uçaklarının ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetine 4 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonuna göre, ABD ve İngiltere, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetine bağlı Ra's İsa bölgesine 2, El-Cebane bölgesine 2 saldırı gerçekleştirdi.

Saldırıların can veya mal kaybına neden olup olmadığı hakkında bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere'den de konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde, üç limanı barındırmasından ötürü ülkenin önemli kentleri arasında yer alıyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde'ye saldırdığını duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde'ye saldırdığını duyurdu - Son Dakika
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