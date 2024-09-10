ABD ve Irak'tan Güvenlik Görüşmeleri

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve Iraklı yetkililerin, ABD askerlerinin bölgedeki rolü dahil güvenlik işbirliği konusunda görüşmelerini sürdürdüğünü bildirdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre Sözcü Tümgeneral Pat Ryder, basın toplantısında, ABD askerlerinin Irak'tan çekilme ihtimaline ilişkin soruyu yanıtladı.

Ryder, ABD-Irak Yüksek Askeri Komitesi (HMC) çalışma grubunun ikili güvenlik işbirliği görüşmelerini sürdürdüğünü, görüşmeler sonlanınca daha detaylı açıklama yapacaklarını belirtti.

Irak'ın bölgede "çok önemli" bir rol oynadığını kaydeden Ryder, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de ABD askerleriyle ilgili her türlü konuda görüşmeye dahil olduğunu aktardı.

Savunma Bakanı Austin, HMC'nin, 7-8 Ağustos 2023'te Washington'da yapılan ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu sırasında iki tarafın taahhüt ettiği sürecin devamı olduğunu belirtmişti.

ABD'nin halihazırda Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.