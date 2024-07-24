ABD ve Irak Savunma Bakanları Askeri İşbirliğini Ele Aldı

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NEW ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Irak Savunma Bakanı Sabit el-Abbasi, Washington'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele aldı.

Pentagon sözcülüğünden görüşme hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, başkentte gerçekleşen 2024 ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu (JSCD) kapsamında Austin ve Abbasi'nin bir araya gelerek ABD-Irak ikili savunma ortaklığının geleceğini konuştukları belirtildi.

Washington'daki görüşmede, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle oluşturulan koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun sona ermesi ve güvenlik işbirliğinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, Austin'in, ABD'nin Irak'ın egemenliği, güvenliği ve istikrarına olan bağlılığını bir kez daha teyit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, iki bakanın ABD ile Irak arasındaki bağları güçlendirecek güvenlik işbirliği ve ordular arası angajmanların ayrıntılarını da görüştüğü ve ikili güvenlik ortaklığını güçlendirmek için istişareye devam etme kararı aldıkları bildirildi.