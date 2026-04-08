ABD-İran Ateşkesi Piyasalarda Umut Yaratırken, Şirket Haberleri Gündemde

ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkes, küresel finansal sistemlerde yatırımcı cesaretini canlandırdı. Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tüm gemi trafiğine eksiksiz açılmasını şart koşarak bu durdurma kararını onayladıklarını belirtirken, Tahran yönetimi de bu aralıkta güvenli geçiş garantisi verdiklerini duyurdu. Pakistan'ın aracılık ettiği görüşmelerin cuma günü itibarıyla yeni bir evreye taşınması bekleniyor.

Ateşkes duyurusu sonrası piyasalarda umut hâkim olurken, yurtiçinde ÇAYKUR'un demleme çay fiyatlarını yaklaşık %10 oranında artırması gözlerden kaçmadı. Uluslararası arenada ise yatırımcıların odağı ABD'den açıklanacak FOMC tutanakları ve enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Piyasa uzmanları, varılan ateşkesin itici gücüyle Borsa İstanbul'da güne pozitif bir başlangıç yapılmasını bekliyor; BİST100 endeksinde yükseliş yönlü bir açılış öngörülüyor.

Şirket haberlerinde, AAGYO hisselerinin yarın borsada işlem görmeye başlayacağı, A1CAP'ın 100 milyon TL değerinde tahvil piyasaya sürdüğü, AGESA'nın ilk çeyrekte primlerde %50 büyüme kaydettiği, ANHYT'nin prim hacmini %29 artırdığı, AKBNK'nın yurtdışında borçlanma senedi ihracı sonuçlandırdığı, BMSCH'nin hisse tescil başvurusunda bulunduğu, BURCE'nin yatırım holdingine dönüşüm sürecinde SPK'ya başvurduğu, DMSAS'ın sermaye artırımı planlarını açıkladığı, EGEGY'nin mağaza satışını duyurduğu, EUPWR'nin sermaye tavanını artırmak için başvurduğu, EUHOL'un taşınmaz satışını gerçekleştirdiği, EFORC'un ihaleyi kazandığı, ISKPL'nin hisse kaydileştirme başvurusu yaptığı, KONTR'nin kredi notunun düşürüldüğü, KLNMA'nın ortaklık ilişkisini sonlandırdığı, KBORU'nun hisse kaydileştirme talebinde bulunduğu, LIDER'in borçlanma senedi ihracı için başvurduğu, MARTI & NIBAS'a açığa satış yasağı uygulanacağı, ORGE'nin sözleşme imzaladığı, QNBTR'nin bono piyasaya sürdüğü, KTLEV'in şube açtığı, MEKAG'ın sipariş aldığı, RAYSG'nin prim üretimini artırdığı, RGYAS'ın birleşme başvurusu yaptığı, SMRTG'nin testleri tamamladığı, SDTTR'nin sipariş aldığı, SMRFA'nın borçlanma aracı çıkarmak için başvurduğu, TUKAS'ın borçlanma senedi ihracı için başvurduğu, YIGIT'in hisse satış ve kaydileştirme başvuruları yaptığı, YKBNK'ın borçlanma aracı piyasaya sürdüğü, YKSLN'in sermaye artırımı planlarını açıkladığı, ZERGY'nin taşınmaz anlaşması yaptığı, KTLEV'in sermaye artırımı için başvurduğu, OSTIM'in öz kaynağını artırdığı, YKSLN'in sermayesini yükselttiği, AVPGY'nin yönetim kurulu başkanının hisse aldığı, BALSU'nun hisse devrettiği, BLUME'nin hisse geri aldığı, DAGI'nin pay geri alımı yaptığı, EFOR'un hisse geri aldığı, GENKM'in hisse edindiği, GOKNR'nin hisse geri aldığı, GLYHO'nun pay geri alımı yaptığı, FORTE'nin hisse satışı gerçekleştirdiği, KGYO'nun pay oranını artırdığı, MAVI'nin hisse geri aldığı, OSMEN'in bono ihracı yaptığı, RUBNS'in pay oranını güncellediği ve CCOLA, LIDER, MEGMT, ODINE, KLNMA'nın genel kurul toplantısı düzenleyeceği açıklandı.