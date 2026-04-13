ABD'nin Hürmüz Boğazı Ablukası Petrol Fiyatlarını Yükseltti

ABD ve İran heyetleri, 11 Nisan'da İslamabad'da yapılan görüşmelerde Hürmüz Boğazı konusunda anlaşamadı. İran basını, ABD'nin 'aşırı talepleri'nin süreci engellediğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, ateşkese rağmen abluka kararını duyurdu ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, bugün itibarıyla İran limanlarına giren veya çıkan tüm gemilere abluka uygulanacağını açıkladı.

Bu gelişme, Brent petrolün varil fiyatını yüzde 9,1 artırarak 104 dolara yükseltti, fiyat an itibarıyla 95,20 dolar seviyesinde. Fiyatlar, ateşkes öncesi 110 dolar ve savaş öncesi 70 dolar seviyelerindeydi. Artan fiyatlar, enflasyonu körükleyip ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıyor ve rafineriler ile yatırımcılar, fiziksel arz daralması nedeniyle ham petrol kargoları için yarışa girdi.

Wall Street Journal, ABD'nin sınırlı saldırıları yeniden başlatma seçeneğini değerlendirdiğini bildirdi. Eski ABD büyükelçisi Michael Ratney, ablukanın ek risk ve belirsizlik yarattığını belirterek, Çin'e giden gemilerin ablukaya alınmasının ABD-Çin ilişkilerinde krize yol açabileceğini ifade etti. Hürmüz Boğazı, şubat sonlarından bu yana savaş nedeniyle fiilen kapalı ve İran, bazı gemilerden ücret alarak trafiği düşürdü.

Bloomberg verilerine göre, İran martta Basra Körfezi'nden ham petrol sevkiyatına devam etti, ancak sevkiyatlar düştü. Stratejik uzman Mona Yacoubian, ablukanın sorunu çözmediğini belirtti ve İran'ın, petrol ihracatı tehdit altındaysa Husileri Bab'ul Mendeb Boğazı'ndaki gemileri hedef almaya yönlendirebileceğini öne sürdü. Savaşın başlamasından bu yana, Suudi Arabistan'ın boru hatlarıyla Yanbu Limanı'na petrol sevkiyatı artarak Kızıldeniz üzerinden petrol akışı önem kazandı.