ABD ve İran İslamabad'da Görüştü

Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki ABD- İran doğrudan görüşmelerinde genel olarak havanın olumlu olduğu, ancak Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunun çıkmaza girdiği iddia edildi.

Amerikan CNN kanalının Pakistanlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İslamabad'daki görüşmelere ilişkin son durum aktarıldı.

Haberde iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin genel olarak olumlu seyrettiği ve sonucunun olumlu olmasının beklendiği ancak Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda bir çıkmaza girildiği kaydedildi.

Daha önce, İran müzakere heyetine yakın bir kaynak CNN'e, ABD'nin boğazla ilgili "kabul edilemez taleplerde" bulunduğunu söylemiş, İran devlet medyası da benzer "anlaşmazlıkları" haber yapmıştı.

ABD heyetinde Başkan Yardımcısı JD Vance'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Vance'in ulusal güvenlik danışmanı Andy Baker, Asya işlerinden sorumlu özel danışmanı Michael Vance ile çeşitli uzmanlar görüşmelere katıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Pakistan'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin, 1979'daki İran İslam Devrimi'nden bu yana ABD ile İran arasında yapılan en üst düzey yüz yüze temas olduğu ifade edildi.