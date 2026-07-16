ABD ve İsrail'den İran'a Karşı İşbirliği - Son Dakika
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ABD ve İsrail'den İran'a Karşı İşbirliği

16.07.2026 16:56
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ABD ve İsrail savunma bakanları İran'a yönelik saldırıları ve işbirliğini görüştü.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ı, ülkesinin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgilendirdi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katz, Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Hegseth, Katz'ı ABD'nin İran'a saldırıları hakkında bilgilendirirken, ikili, olası her türlü gelişme karşısında iki ülke arasındaki işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.

Katz ise İsrail'in sınırlarını her türlü tehdide karşı koruma konusunda kararlı olduklarını belirterek, Washington'dan hiçbir zaman sınırları boyunca sahada askeri bir müdahalede bulunmasını talep etmediklerini öne sürdü.

Bakan Katz ayrıca Hegseth'e, İsrail'in Suriye, Gazze ve Lübnan'daki işgaline devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve İsrail'den İran'a Karşı İşbirliği - Son Dakika

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