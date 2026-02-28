ABD ve İsrail'den İran'a Ortak Saldırılar - Son Dakika
28.02.2026 22:34
CENTCOM, İran'a yönelik operasyon düzenleyerek güvenlik aygıtını hedef aldı, 201 ölü bildirildi.

NEW ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik müdahalede "rejiminin güvenlik aygıtını dağıtmak amacıyla" öncelikli olarak acil tehdit oluşturan yerlere yönelik saldırılar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

ABD ve ortak güçlerinin, ABD doğu yakası saatiyle 01.15'te (TSİ 09.15), "İran rejiminin güvenlik aygıtını dağıtmak amacıyla öncelikli olarak acil tehdit oluşturan yerlere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği" belirtilen paylaşımda, hedefler arasında İslam Devrim Muhafızları Komuta ve Kontrol Tesisleri, İran hava savunma sistemleri, füze ve insansız hava aracı fırlatma rampaları ve askeri havaalanlarının yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD ve ortaklarının ilk saldırı dalgasının ardından, CENTCOM güçlerinin yüzlerce İran füzesi ve insansız hava aracı saldırısına karşı başarılı bir şekilde savunma yaptığı öne sürülerek, ABD tarafında herhangi bir kayıp veya yaralanma olmadığı, ABD tesislerine verilen hasarın da minimal düzeyde olduğu ifade edildi.

Operasyonun ilk saatlerinde havadan, karadan ve denizden hassas mühimmat fırlatıldığı aktarılan açıklamada, ayrıca, CENTCOM'un ilk kez "Akrep Saldırısı Görev Gücü" adındaki düşük maliyetli tek yönlü saldırı amaçlı silahlı insansız hava araçları (SİHA) kullandığı bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda, ABD uçak gemilerinden kalkan uçak ve atılan füze görüntülerine de yer verilerek, "Destansı Öfke Operasyonu, bir nesildeki en büyük bölgesel Amerikan askeri ateş gücü yoğunlaşmasını içeriyor." denildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerini ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.

Kaynak: AA

