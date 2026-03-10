ABD ve İsrail'in İran Saldırılarında Yaralı Asker Sayısı 140 - Son Dakika
ABD ve İsrail'in İran Saldırılarında Yaralı Asker Sayısı 140

10.03.2026 22:42
Pentagon, İran'a yönelik saldırılarda yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 8'i ağır yaklaşık 140 ABD askerinin yaralandığını bildirdi.

ABC News kanalının haberine göre, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılarından bu yana yaralanan ABD askerlerinin sayısını açıkladı.

Parnell, "Destansı Öfke Operasyonu'nun başlangıcından bu yana 10 gün süren aralıksız saldırılarda yaklaşık 140 ABD askeri yaralandı." ifadesini kullandı.

Bu askerlerden çoğunun hafif yaralandığını belirten Parnell, 8'inin ağır yaralandığını ve yaralıların üst düzey tedavi gördüğünü kaydetti.

Öte yandan Parnell, yaralanan askerlerden 108'inin görevine döndüğünü ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) 9 Mart'ta yapılan açıklamada, İran'ın, ABD ve İsrail'in saldırılarına yaptığı misillemeleri sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 7'ye çıktığı belirtilmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

