ABD ve Kanada Dışişleri Bakanları Columbia Nehri Anlaşması üzerinde görüştü - Son Dakika
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ABD ve Kanada Dışişleri Bakanları Columbia Nehri Anlaşması üzerinde görüştü

ABD ve Kanada Dışişleri Bakanları Columbia Nehri Anlaşması üzerinde görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile Washington'da bir araya geldi. Görüşmede ikili, modernize edilmiş bir Columbia Nehri Anlaşması üzerinde anlaşmaya varılması ihtiyacını ele aldı. Ayrıca, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması ve Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'na destek verilmesi konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

14.02.2024 09:39  Güncelleme: 09:41
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken ile Joly, başkent Washington'da görüştü.

Görüşmede ikili, modernize edilmiş bir Columbia Nehri Anlaşması üzerinde anlaşmaya varılması ihtiyacını ele aldı.

İkili ayrıca, Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesi, Orta Doğu'da kalıcı barışın sağlanması ve Haiti İçin Çok Uluslu Güvenlik Destek Misyonu'na destek verilmesi konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.

ABD ve Kanada arasında 1961'de imzalanan Columbia Nehri Anlaşması, nehir havzasında enerji ve taşkın kontrolü için barajların geliştirilmesi ve işletilmesini kapsıyor.

Kaynak: AA

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