ABD ve Malezya'dan Nükleer İşbirliği Anlaşması

ABD'nin Malezya ile Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı İmzaladığı ve bir sivil nükleer işbirliği anlaşması için müzakere başlattığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, ABD ve Malezya arasında barışçıl nükleer işbirliğini ilerletmek amacıyla Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı (NCMOU) imzaladı." ifadesine yer verdi.

İki ülke arasında güvenlik, enerji ve ticaret alanlarında uzun süreli ve çok yönlü bir diplomatik ilişkinin bulunduğuna dikkati çeken Bruce, ayrıca bir sivil nükleer işbirliği anlaşması (123 Anlaşması) için müzakerelere başlandığını belirtti.

Bruce, 123 Anlaşması'nın ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin "Ulusal Güvenlik için Gelişmiş Nükleer Reaktör Teknolojilerinin Kullanılması" başlıklı 14299 sayılı yürütme kararı çerçevesinde gerçekleşeceği detayına yer verdi.

Söz konusu anlaşmanın ABD'nin enerji hakimiyetini artıracağını vurgulayan Bruce, "ABD müttefikleri ve ortaklarıyla onlarca yıllık stratejik enerji işbirlikleri kuracak; nükleer güvenlik, emniyet ve nükleer yayılmanın önlenmesi konusunda en yüksek uluslararası standartları destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bruce ayrıca, bu çerçevede Malezya ile yapılacak anlaşmanın, ABD'nin küresel sivil nükleer pazardaki ticari rekabet gücünü artırarak ABD ekonomisine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Anlaşma duyurusu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı için Malezya'da olduğu sırada yapıldı.