ABD ve Pakistan Enerji İşbirliği

ABD ve Pakistan hükümetlerinin kritik maden ve enerji sektörünün geliştirilmesi ve Amerikan şirketleri için muhtemel ticari yatırım fırsatlarını ele aldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott'un açıklamasına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Görüşmede Şerif ve Rubio, İslamabad ve Washington arasındaki kritik maden ve enerji sektörünün geliştirilmesi ve Amerikan şirketleri için olası ticari yatırım fırsatlarının son durumunu ele aldı.

Rubio, görüşmede Pakistan'da 31 Ocak ve 6 Şubat'ta meydana gelen saldırılarda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi ve iki ülke arasındaki terörle mücadeledeki ortaklığın önemi vurguladı.

Şerif, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığında Washington'daki Barış Enstitüsü'nde düzenlenen, Gazze için oluşturulan Barış Kurulu'nun ilk toplantısına katılmıştı.