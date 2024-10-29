ABD ve Tayvan Çifte Vergilendirme Anlaşması İçin Müzakerelere Başlıyor

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ABD Hazine Bakanlığı, ABD ve Tayvan'ın çifte vergilendirme sorunlarını ele alacak kapsamlı bir anlaşma için müzakerelere başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, müzakerelerin Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü (AIT) ve ABD'deki Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisi himayesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Müzakerelerin ilk turunun gelecek haftalarda yapılmasının beklendiği belirtilen açıklamada, kapsamlı vergi anlaşmasının hem ABD hem de Tayvan için "kritik faydalar" sağlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, bunun özellikle yarı iletken tedarik zincirinin dayanıklılığının güçlendirilmesi, istihdam yaratma ve ABD'deki yarı iletken üretim tesislerine yatırımları teşvik etme amaçlarını destekleyeceği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, "Kapsamlı vergi anlaşması, özellikle yarı iletken ekosistemi için hayati önem taşıyan küçük ve orta ölçekli işletmeler için Tayvan'dan ABD'ye ve ABD'den Tayvan'a daha fazla yatırım yapılmasının önündeki çifte vergilendirme engellerini azaltacak." ifadeleri kullanıldı.