ABD ve Türkiye Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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ABD ve Türkiye Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi

ABD ve Türkiye Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD-Türkiye Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) kapsamında yapılan toplantıda, Türk ve ABD'li yetkililerin tarım, gümrük vergileri ve harçları, ilaç pazarına erişim, fikri mülkiyetin korunması, iş gücü, dijital ticaret, yatırım politikaları ve tanıtım girişimleri dahil olmak üzere ikili ekonomik konularda diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

30.04.2024 23:24
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NEW ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), ABD- Türkiye Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) kapsamında iki ülkeden yetkililerin bir araya geldiğini bildirdi.

USTR'den yapılan açıklamada, toplantıya Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Hüsnü Dilemre ile ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'dan Sorumlu Ticaret Temsilci Yardımcısı Bryant Trick'in eş başkanlık yaptığı aktarıldı.

İki tarafın da TIFA ortak konsey toplantısının yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek için birlikte çalışmanın öneminin teyit edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Türk ve ABD'li yetkililerin, tarım, gümrük vergileri ve harçları, ilaç pazarına erişim, fikri mülkiyetin korunması, iş gücü, dijital ticaret, yatırım politikaları ve tanıtım girişimleri dahil olmak üzere ikili ekonomik konularda diyaloğu sürdürme konusunda mutabakata vardığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD ve Türkiye Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması (TIFA) Kapsamında Toplantı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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