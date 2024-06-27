ABD'ye Yolculuk Eden Dev Pandalar - Son Dakika
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ABD'ye Yolculuk Eden Dev Pandalar

ABD\'ye Yolculuk Eden Dev Pandalar

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden ABD'ye doğru yola çıkan iki dev panda, uluslararası dev panda koruma işbirliği kapsamında seçildi. Dev pandaların Hong Kong üzerinden transit geçerek Perşembe günü ABD'ye varması planlanıyor. Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi, San Diego Hayvanat Bahçesi ile 25 yılı aşkın bir süredir bilimsel araştırma işbirliği yapıyor.

27.06.2024 12:47
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ÇEKİM TARİHİ: 26 Haziran 2024

1. Veda töreninden çeşitli görüntüler

2. Dev pandaların çeşitli görüntüleri

İki dev panda, ABD'de 10 yıllık uluslararası dev panda koruma işbirliği kapsamında Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Ya'an şehrinden Çarşamba günü akşam saatlerinde ABD'ye doğru yola çıktı.

İki ülke, Şubat ayında Çin Yaban Hayatı Koruma Derneği ile San Diego Hayvanat Bahçesi arasında imzalanan anlaşmayla dev panda koruma işbirliğinde yeni bir döneme girmiş oldu.

Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi'nden seçilen beş yaşındaki erkek Yun Chuan ile dört yaşındaki dişi Xin Bao ikilisine yolculuk sırasında deneyimli yetiştiriciler ve veterinerler eşlik ediyor.

Hong Kong üzerinden transit geçecek olan dev pandaların Perşembe günü ABD'ye varması planlanıyor.

Çin Dev Pandaları Koruma ve Araştırma Merkezi, 25 yılı aşkın bir süredir San Diego Hayvanat Bahçesi ile bilimsel araştırma işbirliği yürütüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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