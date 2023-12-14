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ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'yı düşürdü

ABD ordusu, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrol ettiği bölgelerden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) Kızıldeniz üzerinde düşürdüğünü açıkladı. ABD donanmasına bağlı muhrip USS Mason, Yemen'den fırlatılan İHA'yı kendisine yaklaştığı sırada etkisiz hale getirdi.

ABD, Yemen\'de İran destekli Husilerin fırlattığı İHA\'yı düşürdü
14.12.2023 - 10:11,
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ABD ordusu, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrol ettiği bölgelerden fırlatılan bir insansız hava aracını (İHA) Kızıldeniz üzerinde düşürdüğünü açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün sabah Husilerin, Kızıldeniz'in güneyinde Marşal Adaları bayraklı "Ardmore Encounter" adlı bir petrol tankerini ele geçirme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Gemiyi ele geçirme girişiminin başarısız olmasının ardından Yemen'de Husilerin kontrol ettiği bölgelerden iki füze ateşlendiği ancak gemiye isabet etmediği kaydedildi.

Bölgede bulunan ABD donanmasına bağlı "USS Mason" muhribinin de Yemen'den fırlatılan bir İHA'yı kendisine yaklaştığı sırada düşürdüğü ve gemide herhangi bir hasar oluşmadığı bildirildi.

Yemen'deki Husiler, 31 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) birçok kez saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

Husiler, 19 Kasım'da ise Kızıldeniz'de İsrailli gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuş, ardından İsrailli şirkete ait bir ticari gemiyi Kızıldeniz'de ele geçirdiğini duyurmuştu.

CENTCOM, bu süreçte zaman zaman Husiler tarafından fırlatılan füze ve kamikaze İHA'ların bölgede ABD donanmasına bağlı güçler tarafından düşürüldüğünü açıklıyor.

Son olarak 12 Aralık'ta Husi güçler, Kızıldeniz üzerinde İsrail'e doğru hareket eden Norveç bayraklı bir petrol tankerini seyir füzeleriyle vurduğunu duyurmuştu.

ABD güçleri de tankerin Yemen'de Husilerin kontrol ettiği bölgelerden atılan füzeyle vurulduğunu ve maddi hasara yol açtığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: ABD, Yemen'de İran destekli Husilerin fırlattığı İHA'yı düşürdü - Son Dakika
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