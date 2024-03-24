ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 6 İHA'dan 5'ini düşürdü - Son Dakika
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ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 6 İHA'dan 5'ini düşürdü

ABD, Kızıldeniz'de karşılaştığı Yemen'deki İran destekli Husilere ait 6 insansız hava aracından (İHA) 5'ini düşürdüğünü duyurdu. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, çatışma sonucu İHA'lardan 5'inin Kızıldeniz'e düştüğünü, birinin ise Husilerin kontrolündeki Yemen topraklarına döndüğünü açıkladı. ABD'nin bu faaliyetleri, kuvvetlerini korumak, seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak ve uluslararası suları daha güvenli hale getirmek için gereklidir.

24.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:06
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ABD, Kızıldeniz'de karşılaştığı Yemen'deki İran destekli Husilere ait 6 insansız hava aracından (İHA) 5'ini düşürdüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD kuvvetlerinin, yerel saatle 06.50 ila 09.50 arasında, Kızıldeniz'in güneyinde tespit ettiği Husilere ait 6 İHA ile çatışmaya girdiği belirtildi.

Açıklamada, çatışma sonucu İHA'lardan 5'inin Kızıldeniz'e düştüğü, birinin ise Husilerin kontrolündeki Yemen topraklarına döndüğü aktarıldı.

İHA'ların, ABD ve koalisyon güçlerine ait gemilere tehdit oluşturduğu kaydedilen açıklamada, "Bu faaliyetler kuvvetlerimizi korumak, seyrüsefer özgürlüğünü sağlamak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek için gereklidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Yemen'deki Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerden Kızıldeniz'e doğru fırlatılan 1 gemisavar balistik füzesinin Çinli bir petrol gemisine isabet ettiği ve güvertede "ufak çaplı" yangına yol açtığı bilgisi verildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelere saldırısı üzerine, Husiler tüm ABD ve İngiltere gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

Yemen, İran, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 6 İHA'dan 5'ini düşürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait 6 İHA'dan 5'ini düşürdü - Son Dakika
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