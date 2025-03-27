ABD, Yemen'in Sana'sına Hava Saldırısı Düzenledi

SANA, 27 Mart (Xinhua) -- ABD ordusu çarşamba günü akşam saatlerinde Husilerin kontrolünde olan Yemen'in başkenti Sana'ya çok sayıda hava saldırısı düzenledi.

Husilere ait El-Mesira televizyonu ve bölge sakinlerinin bildirdiğine göre Sana'nın güneyindeki Sanhan ilçesine bağlı Cerben bölgesine üç, başkentin kuzeydoğusundaki Beni Huşeyş ilçesine bağlı Cumaye bölgesine iki ve Sana'nın kuzeyindeki Deylemi Hava Üssü'ne de iki hava saldırısı düzenlendi.

Saldırılarda askeri alanlar hedef alındı.

Bölge sakinleri saldırıların patlamalara yol açtığını bildirdi.